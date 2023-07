ASML onderaan in lagere AEX, TomTom flink hoger

ASML was maandag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat de beperkingen voor de Nederlandse chipmachinefabrikant voor export richting China mogelijk nog strenger worden. Naast de vergunningplicht voor de export van bepaalde machines van ASML, zou er ook een vergunningplicht komen voor onderhoud aan machines waarvan er nog honderden aanwezig zijn in China. Het aandeel zakte 2,5 procent.