Hoewel de Chinese economische groei tegenvalt, trekt de vraag naar de sieraden en luxeproducten van Richemont, bekend van merken als Chloé en Cartier, er wel aan. Het Zwitserse luxeconcern merkte afgelopen kwartaal een opleving van de verkopen in China. De plus daar compenseerde een lichte daling van de omzet in Noord- en Zuid-Amerika.