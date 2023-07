Stroomprijzen in meerdere landen door wind tijdelijk onder nul

De elektriciteitsprijzen op de spotmarkt in tal van Europese landen zullen dit weekend onder nul dalen, omdat er overal veel wind is terwijl er in de zomer steevast ook veel energie opgewekt wordt met zonnepanelen. De meeste mensen profiteren hier niet direct van omdat hun energietarieven contractueel vaststaan, maar mensen met een zogeheten dynamisch energiecontract kunnen tijdelijk geld toe krijgen als ze bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten of hun elektrische auto opladen.