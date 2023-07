Bij de Maaspromenade in Maastricht is vrijdagavond een 23-jarige inwoner van de stad in de rivier terechtgekomen en na te zijn gered, in het ziekenhuis alsnog overleden. Hij was waarschijnlijk kort daarvoor op de kade verwikkeld in een conflict met een andere man, een 58-jarige Maastrichtenaar. Die is vrijdagavond op de Bosscherweg aangehouden dankzij getuigenverklaringen en camerabeelden.