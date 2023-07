Rechters van de Tweede Strafkamer van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hebben vrijdag hun oordeel uitgesproken over de hoogte van de herstelbetaling aan slachtoffers van de Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda. Dit meldt het ICC in een persbericht. De Strafkamer stelde de hoogte van het bedrag vast op ruim 31 miljoen dollar (ruim 27 miljoen euro) die Ntaganda aan de slachtoffers moet betalen.