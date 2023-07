Italiaanse probleembeer lijkt na rechtszaak tot december veilig

Een Italiaanse rechtbank heeft het besluit van een regiobestuurder om de beruchte beer JJ4 te doden teruggedraaid. De beer is opgesloten omdat zij in april in de Italiaanse Alpen een jogger heeft gedood. Regiopresident Maurizio Fugatti van Trentino-Zuid-Tirol wilde de beer daarom laten afmaken. Dat is „disproportioneel” en niet nodig, heeft een bestuursrechter in Rome geoordeeld. Dit geldt ook voor een andere beer, die nog losloopt.