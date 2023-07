Frontex: grootste aantal EU-oversteken sinds begin 2016

De eerste helft van dit jaar zijn meer mensen de Europese buitengrenzen overgestoken via „irreguliere routes” dan in de jaren hiervoor. 132.370 keer staken mensen de grens over, telt de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Dat aantal is niet zo hoog geweest sinds 2016. De stijging komt volledig door een toename van het aantal mensen dat over de Middellandse Zee naar Italië trekt. Dit is tevens veruit de dodelijkste route, ook onder kinderen.