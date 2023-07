Het aantal scheepsongevallen is het afgelopen jaar flink gestegen. Waren er in 2021 nog 1225 geregistreerde ongevallen op het binnenwater (inclusief zeehavens), een jaar later ligt dat aantal op 1319. In 188 gevallen ging het om (zeer) ernstige scheepsongevallen, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de stijging „zorgelijk” noemt.