Dijkgraaf: studie mag alleen met goede reden in het Engels

Studies mogen in de toekomst alleen met goede redenen grotendeels worden aangeboden in het Engels of in een andere taal. Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf heeft een wetsvoorstel gemaakt om de uitwassen van de internationalisering van het hoger onderwijs tegen te gaan. Zijn voorstel is dat een derde van de studiepunten naar vakken in een andere taal dan het Nederlands mogen gaan. Opleidingen moeten aan bepaalde eisen voldoen als ze hierboven zitten.