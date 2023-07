Demissionair premier Mark Rutte is vol lof over ChristenUnie-vicepremier Carola Schouten, die vrijdag haar vertrek uit de landelijke politiek aankondigde. „Ik denk dat je mag stellen dat zij heel breed in Nederland heel veel waardering heeft”, zei hij tijdens zijn persconferentie na de ministerraad. Rutte roemt vooral haar „moreel kompas en bestuurlijke vaardigheden”.