De nieuwe advocaten van Marengohoofdverdachte Ridouan Taghi willen dat het proces negen maanden wordt uitgesteld, zodat zij de tijd krijgen om het omvangrijke strafdossier te bestuderen. Dat zei Sjoerd van Berge Henegouwen vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtbank zal hier op een later moment over moeten beslissen.