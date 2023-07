Advocaten Marengoproces: uitstel uitspraak onaanvaardbaar

De advocaten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo vinden het „onacceptabel” dat de rechtbank recent heeft laten weten dat de geplande uitspraakdatum van 20 oktober niet gehaald kan worden. Advocaat Juriaan de Vries noemde het vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp „extreem zorgelijk” dat de rechtbank geen nieuwe datum kon noemen en zelfs niet een ruwe indicatie van de vertraging kon geven. „De rek is eruit en u moet het een halt toeroepen”, riep hij de voorzitter op.