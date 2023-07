Angst voor rellen en brand op Franse nationale feestdag

Frankrijk viert de nationale feestdag, 14 juli, zoals gebruikelijk met een grote parade op de Champs-Elysées. Maar dit jaar zijn er donderdag en vrijdag in totaal 130.000 agenten ingeschakeld om te voorkomen dat de feestdag vrijdag aanleiding geeft tot ongeregeldheden. Het land werd geplaagd door hevige onlusten van 27 juni tot 5 juli. Minister Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat uit voorzorg bussen en trams donderdag en vrijdag niet meer na 22.00 uur rijden in stedelijke gebieden. Het openbaar vervoer was ook een doelwit van brandstichters tijdens de onlusten.