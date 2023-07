Europarlementariër Bas Eickhout stelt zich opnieuw beschikbaar als lijsttrekker voor GroenLinks, voor de Europese verkiezingen in juni volgend jaar. Dat kondigt hij aan in een interview in Het Financieele Dagblad. De 46-jarige Eickhout zit al sinds 2009 in het Europees Parlement en is daar sinds 2013 delegatieleider van de GroenLinks-fractie.