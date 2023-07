Oudere werklozen kunnen vier jaar langer gebruikmaken van de uitkering IOW. Deze zou per 1 januari 2024 komen te vervallen, maar niet als het aan demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt. Ze heeft hiervoor een wetsvoorstel op papier gezet waar belanghebbenden deze zomer hun mening over mogen geven in een zogeheten consultatie.