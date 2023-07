Het aantal meldingen over kinderporno is het afgelopen jaar fors gedaald. In 2022 kwamen er 145.000 meldingen binnen bij het Meldpunt Kinderporno, een jaar eerder waren dat er nog pakweg 414.000. Volgens Offlimits, de nieuwe naam van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), is de toegenomen druk op hostingpartijen de belangrijkste reden voor de dalende cijfers.