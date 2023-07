Door nachtelijke drone-aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv is zeker een persoon omgekomen en zijn minstens vier gewonden gevallen, melden de autoriteiten. Gebouwen raakten beschadigd en er braken branden uit, onder meer in een flatgebouw. Het is de derde nacht op rij dat Kyiv bestookt wordt met Russische drones.