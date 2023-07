Overijssel sluit aan bij Gelders onderzoek naar wolven-DNA

De provincie Overijssel ziet voorlopig af van het doen van eigen onderzoek naar het DNA van wolven. In plaats daarvan sluit Overijssel aan bij het onderzoek dat vorige week in de naburige provincie Gelderland op verzoek van een meerderheid van de Provinciale Staten werd ingesteld. De nieuwe gedeputeerde Maurits von Martels (landbouw en natuur) kreeg al voor zijn officiële benoeming de opdracht mee om in Gelderland de informatie die daar wordt verzameld op te halen en te delen met de Provinciale Staten in Overijssel.