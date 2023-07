Herstel en versterking in Groningen ‘op volle kracht’ verder

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft woensdag in gesprek met Groningse bestuurders „stevig herbevestigd” dat de val van het kabinet geen consequenties moet en mag hebben voor de herstel- en versterkingsoperatie na de aardbevingen in Groningen. „Onze inschatting en die van de staatssecretaris is dat er voldoende politiek draagvlak is om hiermee op volle kracht door te gaan”, zei Susan Top, de nieuwe gedeputeerde voor mijnbouw, schade en versterken tegen Provinciale Staten.