Xavier Durlinger met vijftien messteken om het leven gebracht

De 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard is vorig jaar met vijftien messteken om het leven gebracht. Dat liet het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten tijdens een eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Roermond. Het OM verdenkt de 23-jarige Merlijn C. van de moord. De rechtbank verlengde diens voorarrest met drie maanden en wees een verzoek door het OM af de verdachte te laten observeren in het Pieter Baan Centrum.