Het toepassen van duurzame energie heeft het afgelopen jaar wereldwijd een „opmerkelijke vooruitgang” geboekt, maar er is meer nodig om in 2050 uitstootvrij te zijn. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn woensdag verschenen rapport over duurzame energie. Volgens de organisatie is internationale samenwerking nodig om belangrijke technologieën te verspreiden, met name richting opkomende en armere landen.