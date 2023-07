Eurocommissaris Frans Timmermans wil nu nog niet zeggen of hij kandidaat is voor het lijsttrekkerschap als zijn PvdA en GroenLinks met een gezamenlijke lijst de verkiezingen in gaan. Hij wil het referendum over deze samenwerking afwachten, zei hij tijdens een persbijeenkomst bij een overleg tussen Europese klimaatministers in het Spaanse Valladolid.