Rutte: goede verhoudingen kracht van de Nederlandse politiek

Ook als politieke tegenstanders elkaar in de haren vliegen over maatschappelijke thema’s, is het belangrijk dat de persoonlijke banden onderling goed blijven, vindt premier Mark Rutte. Hij reageert op de warme woorden van veel politieke tegenstanders over zijn aanstaande vertrek. De demissionair premier spreekt van „buitengewoon plezierige verhoudingen” met fractievoorzitters. Dat is volgens hem „de kracht van het Nederlands parlement”.