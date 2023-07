Boerenactiegroep Agractie noemt het „onbestaanbaar” dat er twee aangiften zijn gedaan tegen de schapenboer die zondag in het Drentse dorp Wapse gewond raakte door een wolf. „Als je je eigen dieren in je eigen weiland al niet eens meer mag beschermen, dan weet ik het ook niet meer. Het is van de zotte”, reageert voorman Bart Kemp.