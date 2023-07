Onderzoek bij universiteiten Utrecht en Wageningen naar wolf

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Wageningen Environmental Research (WENR), een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit, doen onderzoek naar de wolf die zondag in Drenthe is doodgeschoten. In Utrecht wordt sectie gedaan op het kadaver van de wolf en WENR doet het DNA-onderzoek. De provincie Drenthe heeft om een spoedanalyse van het DNA gevraagd, zodat in elk geval zo gauw mogelijk vaststaat of het doodgeschoten dier inderdaad een wolf was.