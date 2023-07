Dit is de enige juiste beslissing, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie over demissionair premier Mark Rutte die vertrekt als lijsttrekker van de VVD. „De vier kabinetten-Rutte hebben gefaald in het maken van goed klimaatbeleid.” Ook Greenpeace-directeur Andy Palmen vindt dat het vertrek van Rutte ruimte zal geven „voor nieuw en modern leiderschap”.