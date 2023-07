VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans verwacht niet dat de zogeheten spreidingswet door de Tweede Kamer wordt behandeld. Ze wilde in het Kamerdebat over de val van het kabinet niet expliciet zeggen of de liberalen tegen de wet zullen stemmen. Ze zei wel dat de VVD van meet af aan niet blij was met het wetsvoorstel. De VVD vindt dat een wet zonder instroombeperking niet goed is, zei Hermans.