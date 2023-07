ChristenUnie-leider Mirjam Bikker is verbaasd dat de gezinshereniging voor vluchtelingen voor de VVD zo belangrijk was dat het kabinet erover is gestruikeld. Bikker hield VVD-fractieleider Sophie Hermans voor dat het maar om een kleine groep mensen gaat, ongeveer 5000 per jaar. Tegelijk komen er elk jaar ruim 220.000 mensen naar Nederland toe, van wie twee derde om hier te werken.