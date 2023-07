Boerenactiegroep Agractie is blij met het vertrek van demissionair premier Mark Rutte uit de politiek. Volgens voorman Bart Kemp zorgt dit ervoor dat de al jaren dominante VVD zwakker de Tweede Kamerverkiezingen in zal gaan en de kans daardoor groter is dat boerengezinde partijen als BBB en CDA meer zetels bemachtigen.