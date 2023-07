Twee mannen zijn maandag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van zeventien en tien jaar voor het plegen van een serie aanslagen in Oss, Eindhoven, Leende en Haarlem. De 34-jarige Arnhemmer en 33-jarige Roemeen veroorzaakten in 2018 verschillende branden en ontploffingen in woningen met brandbommen en granaten.