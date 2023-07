Wetenschapsinstituten bijeen over inperking academische vrijheid

Directeuren van de Institutes for Advanced Study in Princeton, Stanford, Cambridge, Jeruzalem, Stellenbosch, Berlijn, Uppsala, Nantes en Amsterdam komen vanaf maandag voor drie dagen in onze hoofdstad bij elkaar om te praten over inperking van de academische vrijheid. Ook minister Robbert Dijkgraaf, die eerder directeur was van het instituut in Princeton, wordt door de deelnemende deskundigen in sociale wetenschappen en geesteswetenschappen bij de bijeenkomst verwacht.