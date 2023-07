Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft 1700 vluchten geschrapt van en naar de Londense luchthaven Gatwick. Het gaat om vluchten in de maanden juli, augustus en september. Dat melden verschillende Britse media, waaronder The Sun en Daily Mail. Zij schrijven dat daardoor 180.000 passagiers getroffen worden, al is voor het grootste deel van hen inmiddels een alternatieve vlucht geregeld.