Kamer trapt alvast de campagne af met fel debat over val kabinet

De Tweede Kamer was net met zomervakantie en zou pas op dinsdag 5 september terugkomen. Maar door de val van het kabinet roept voorzitter Vera Bergkamp de Kamerleden slechts enkele dagen na het begin van de zomerstop weer bijeen. Het debat zal gaan over de val van het kabinet, het onderwerp waarover Rutte IV viel (migratie) en hoe de tijd tot de verkiezingen eruit zal zien. Die verkiezingen worden in het najaar verwacht en politieke partijen trappen naar verwachting maandag al de campagne af.