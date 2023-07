PvdA-leider Attje Kuiken noemt demissionair premier Mark Rutte „onbetrouwbaar” en „uitgeregeerd”. Ze wil dan ook niet met hem in een kabinet. Of datzelfde geldt voor samenwerking met zijn partij VVD, wil Kuiken nog niet zeggen. Ze zegt zich eerst te willen richten op het ledenreferendum over samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks.