Een burgemeester mag op grond van de Gemeentewet besluiten om een wolf direct dood te laten schieten. Dat is het geval als het dier mensen actief en agressief benadert of zelfs aanvalt. De openbare veiligheid gaat in dat geval boven de beschermde status van het roofdier, dat eigenlijk niet verstoord, verjaagd of beschoten mag worden.