Kinderen tot en met 11 jaar kunnen deze zomervakantie gratis reizen met de bussen van openbaarvervoerbedrijf EBS. De actie is zaterdag begonnen, op de eerste dag van de zomervakantie in de regio Midden, en duurt nog tot en met zondag 3 september. Op die dag loopt ook in de regio Noord de zomervakantie af, als laatste regio in Nederland.