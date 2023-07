Tesla was in de eerste helft van dit jaar opnieuw koploper op de Duitse markt voor volledig elektrisch aangedreven auto’s. Dat meldt zakenkrant Handelsblatt op basis van cijfers van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), de Duitse versie van de RDW. Volgens het KBA werden in de eerste zes maanden 36.400 Tesla-auto’s op kenteken gezet.