.DEN HAAG (ANP) - BBB in Zuid-Holland ziet perspectief op een kabinet met VVD en BBB. „We zijn benieuwd wat het gaat worden, maar zien landelijk wel potentiële winst”, zegt de voorman van de partij in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Hans Veentjer. Hij denkt in elk geval dat de doelen van het natuur- en stikstofbeleid die in 2030 moesten worden gehaald nu uitstel krijgen. „Dat is zeker.”