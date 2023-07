Negentig keer levenslang voor racistische moorden El Paso

De man die in 2019 in een supermarkt in de Amerikaanse stad El Paso 23 mensen doodschoot en nog eens 22 mensen verwondde, is veroordeeld tot negentig keer levenslang. Hij kreeg die straf voor ieder van de negentig misdaden waar hij schuldig aan is bevonden, meldt de krant El Paso Times. De moorden hadden een racistisch motief. De aanval was gericht op mensen met een Mexicaanse achtergrond, heeft de inmiddels 24-jarige witte schutter Patrick Crusius erkend.