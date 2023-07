De universiteitskliniek in het Duitse Münster en het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede gaan samenwerken om de zorg in hun omgeving in de toekomst overeind te houden. Ook de universiteiten in die steden doen mee. Ze hebben vrijdag om te beginnen afspraken gemaakt voor in ieder geval de komende vijf jaar, aldus de Duitse kliniek.