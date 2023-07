In Alkmaar kan deze zomer buiten de Grote of Sint-Laurentiuskerk naar 40 meter hoogte worden geklommen voor een uitzicht over de stad en de omgeving. Aanleiding is de onthulling van een nieuw ontworpen glas-in-loodraam op 6 oktober tijdens de jubileumviering van Alkmaar Ontzet, 450 jaar geleden.