Diepere laag van Waalstrand bij Nijmegen blijkt ook vervuild

De vervuiling van een Waalstrand bij Nijmegen is diep in de bodem van het strand getrokken. Dat is gebleken toen Rijkswaterstaat donderdag en vrijdag onder toezicht van een veiligheidskundige en een milieudeskundige de bovenste laag van het Waalstrand weghaalde. Eind juni kwam aan het licht dat in het zand van het strandje arseen, cyanide, kwik en PAK’s waren aangetroffen. Er is nader onderzoek nodig, maar dat gaat Rijkswaterstaat pas na de zomer doen. Voorlopig is worteldoek, een schone laag klei en stortsteen op het strandje aangebracht, laat de waterbeheerder vrijdag weten.