Ex-militair opgepakt in Noorwegen voor bedreiging premier België

Een Belgische ex-militair die werd gezocht omdat hij op sociale media de premier van België met de dood heeft bedreigd, is opgepakt in Noorwegen. België gaat om overlevering vragen zodat het onderzoek daar voortgezet kan worden, zegt het Openbaar Ministerie. De man plaatste onder meer een filmpje op Facebook waarin hij schiet op de beeltenis van premier Alexander De Croo. Het OM heeft een terrorisme-onderzoek geopend, maar weet nog niet of daadwerkelijk sprake was van terroristische dreiging.