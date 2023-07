De wereldwijde prijzen van voedsel zijn afgelopen maand opnieuw gedaald. Dat meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) op basis van eigen berekeningen. In mei daalden de voedselprijzen al tot het laagste niveau in twee jaar tijd. Vooral suiker, plantaardige oliën, granen en zuivelproducten werden in juni goedkoper.