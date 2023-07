Het mogelijke explosief waarvoor vrijdagochtend woningen in Doetinchem werden ontruimd blijkt nep, meldt de Gelderse politie. Het gaat om een zogenoemde airsoft-handgranaat, legt een woordvoerder uit. Als deze uit elkaar knalt komen er balletjes uit. De bewoners mogen hun woningen weer in en de omgeving is niet langer afgezet.