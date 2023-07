Asiel ligt vooral politiek gevoelig sinds ‘grasslapers’ Ter Apel

De spanningen over de migratieaanpak lopen binnen het kabinet zo hoog op, dat niet wordt uitgesloten dat Rutte IV daar over gaat vallen. Van meet af aan was asielmigratie een gevoelig punt in de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar vooral sinds vorig jaar mei, toen de asielcrisis uit de hand liep en honderden asielzoekers buiten op het gras in Ter Apel moesten slapen, werd de zoektocht naar een oplossing steeds prangender en de druk groter. En de verschillen in opvattingen tussen de vier partijen steeds duidelijker.