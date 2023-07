Nieuwssite: aantal bankroeten flink gestegen in eerste jaarhelft

Het aantal faillissementen in Nederland is in de eerste helft van het jaar flink gestegen, meldt faillissementsdossier.nl. Volgens de doorgaans goed ingevoerde site, die veel schrijft over bankroeten, vielen er vooral in de horeca, de detailhandel en de industrie meer bedrijven om. Dit zou verband houden met de inflatie. Bedrijven zijn daardoor meer geld kwijt aan zaken als energie en inkoop van producten, en die kosten kunnen ze lang niet allemaal doorberekenen aan hun klanten.