BBB-politicus Jelle Beemsterboer, de enige nieuwkomer in het beoogde nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland, „baalt als een stekker” dat landbouw en natuur in de beeldvorming tegenover elkaar worden gezet. Hij ziet mogelijkheden die verdeeldheid te verbreken door het stikstofvraagstuk op te lossen.