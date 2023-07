De Nederlandse huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal 8,9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op basis van eigen cijfers. Het is de sterkste daling op jaarbasis die de organisatie ooit heeft gemeten, wat vooral komt doordat de huizenprijzen in het voorjaar van 2022 hun piek hadden bereikt.