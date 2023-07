De hongersnood begin jaren dertig van de vorige eeuw in Oekraïne was genocide. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de motie van D66 waarin dit wordt uitgesproken. In Oekraïne staat de hongersnood, waarbij miljoenen omkwamen, bekend als de Holodomor. Het land maakte toen nog deel uit van de Sovjet-Unie.